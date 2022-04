Rincari energia e materie prime: chiuse tredici stalle in Trentino

Posted on

Il clima ha già avuto nel 2014 pesanti effetti sui raccolti Made in Italy che hanno registrato tagli fino al 35% ​NordEst – La previsione di un febbraio nevoso salva le settimane bianche degli italiani ma scongiura anche il rischio siccità dopo un 2014 che si è classificato in Italia come l’anno più caldo della […]