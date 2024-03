Rendiconti gruppi politici Trentino: rilievi su due partiti provinciali

La Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento – presidente Anna Maria Rita Lentini – ha concluso la valutazione dei rendiconti finanziari presentati dai gruppi consiliari della scorsa legislatura provinciale per il periodo 1° gennaio 2023 – 23 novembre 2023

Trento – Ai rilievi di merito della magistratura contabile, i capigruppo hanno risposto nelle scorse settimane con azioni correttive o in alcuni casi con controdeduzioni. La Corte le ha esaminate e ha infine dichiarato regolari tutti i rendiconti, con l’eccezione di quelli di due gruppi consiliari. Per questi ultimi c’è ora la dichiarazione di non regolarità, con l’obbligo di restituire alle casse del Consiglio provinciale rispettivamente 6.577,00 per Forza Italia e 2.379,00 euro per la Civica.

Per quanto riguarda il gruppo consiliare di Forza Italia, il collegio ha rilevato l’irregolarità del rendiconto relativo al periodo che va dal 1/o gennaio 2023 al 26 novembre 2023. Per la Civica: “il Collegio rileva la non regolarità del rendiconto del Gruppo relativo al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023.

In breve

Sono più di 17 gli anni di reclusione complessivi richiesti dalla Procura della Repubblica di Trento per i nove imputati nell’ambito del procedimento scaturito dall’indagine della Guardia di finanza per “appalti spezzatino” e doppio lavoro. Il procedimento, ha interessato docenti e personale amministrativo del Dipartimento di ingegneria civile ambientale e meccanica (Dicam) dell’Università di Trento e alcuni liberi professionisti. I fatti sono antecedenti al 2018 e, secondo l’accusa, comprendono bandi pilotati, scambi di favori tra privati e dipendenti dell’ateneo, esercizio di altre professioni di professori a contratto, utilizzo per fini privati di laboratori pubblici e di dottorandi.

La direzione della Svp ha approvato la data del prossimo 4 maggio per il congresso del partito di raccolta sudtirolese che dovrà eleggere il nuovo segretario politico dopo l’annuncio di Philipp Achammer di non ricandidarsi più alla guida della stella alpina. È stata anche condivisa la proposta che la leadership del partito, che sarà eletta a maggio, resti in carica fino al 2027. L’esecutivo del partito si riunirà il prossimo 25 marzo e prenderà le relative decisioni sotto forma di regolamento elettorale. La direzione Svp ha anche preso atto delle indicazioni dei gruppi locali, dei distretti e degli organi provinciali che si sono tutti espressi a favore della conferma dell’eurodeputato Herbert Dorfmann, quale candidato di punta alle prossime elezioni europee. Durante la riunione, si è discusso anche dell’imminente elezione della giunta regionale per la quale Arno Kompatscher e Franz Locher erano stati indicati già a febbraio.

Sono state 35 le aggressioni a personale sanitario e socio assistenziale nel 2022 in Trentino. La maggior parte delle volte hanno riguardato donne, 27 casi. I dati sono stati resi disponibili da Inail e diffusi dalla Fp Cgil del Trentino in occasione della Giornata mondiale contro le aggressioni agli operatori socio sanitari.