Regionali Veneto, presentate 19 liste a sostegno di 11 candidati

Posted on

E' stata una vittoria netta e inaspettata quella di Renzo Tondo in Friuli. Il testa a testa durante lo spoglio non lasciava presagire un risultato così netto. L'effetto del voto nazionale ha certamente condizionato l'esito di queste elezioni. Il risultato finale è stato di uno schiacciante 53,84% in favore di Renzo Tondo (pdl), contro il […]