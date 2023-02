Regionali 2023 Lazio e Lombardia: vince CentroDestra, PD tiene, male M5S e Terzo Polo. Tensioni Lega – FdI in Trentino

Elezioni regionali, centrosinistra sconfitto. Letta: “Noi prima forza opposizione, respinta Opa contro di noi”. Calenda: “Neanche uniti avremmo vinto”. Tensioni Lega – FdI anche in Trentino in vista delle elezioni provinciali di autunno 2023

NordEst (Adnkronos) – Vittoria del centrodestra alle elezioni regionali 2023, con i candidati Francesco Rocca nel Lazio e Attilio Fontana in Lombardia che si avviano verso una netta conferma. Questo quanto emerge dai dati forniti dalla V proiezione ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’ (qui i dati del Viminale in tempo reale).

Nel Lazio, secondo la VI proiezione ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’ alle elezioni regionali per il Lazio la coalizione in sostegno del candidato presidente di centrodestra Francesco Rocca è al 54,8% mentre il candidato è al 54,7%. Il candidato di centrosinistra Alessio D’Amato è al 32,1% mentre la sua coalizione al 33,3%. La candidata del M5s Donatella Bianchi è all’11,5% e il Movimento al 10,7% infine la candidata Sonia Pecorilli (Pci) è all’1% e il partito allo 0,7%.

In base alla VI proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai per le elezioni regionali nel Lazio, Fratelli d’Italia è primo partito con il 32,6%, seguono il Partito Democratico con il 20,6%, il Movimento Cinquestelle con l’9,2%, Forza Italia con il 9%, la Lega con l’8,5%, Azione -Italia Viva con il 5%. La lista civica D’Amato presidente è al 2,8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 2,3%, Lista Civica Rocca Presidente al 2,1%, Polo Progressista Sinistra ecologista all’1,5%, Noi Moderati-Rinascimento all’1,3%. La copertura del campione è dell’83%.

In Lombardia, in base alla VI proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’89%, per le elezioni regionali in Lombardia, la coalizione in sostegno del candidato presidente di centrodestra Attilio Fontana è al 54,6% mentre il candidato è al 53,5%. Il candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino è al 35,3 mentre la sua coalizione ha totalizzato un dato al di sotto ovvero il 34,8%. La candidata sostenuta dal Terzo Polo Letizia Moratti è al 9,7 e la sua coalizione al 9,3% mentre la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi è all’1,5% e il partito all’1,3%.

MELONI CHIAMA I CANDIDATI DEL CENTRODESTRA – Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la premier Giorgia Meloni ha chiamato Francesco Rocca e Attilio Fontana, candidati del centrodestra, congratulandosi per la vittoria alle regionali. La presidente del Consiglio ha espresso a entrambi la soddisfazione per un risultato netto, sia nel Lazio che in Lombardia.

D’AMATO SI COMPLIMENTA CON ROCCA – Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio D’Amato, a quanto si apprende, ha telefonato all’avversario del centrodestra complimentandosi con lui. E’ stata una “telefonata cordiale”. D’Amato avrebbe detto al suo sfidante che alla Pisana “sarà una opposizione dura sulle questioni concrete”.

FONTANA: “GRANDE SODDISFAZIONE” – “Grande soddisfazione. I lombardi mi hanno capito”. Queste le prime parole del presidente uscente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, uscendo dalla sede della Lega, in via Bellerio. Fontana è quindi salito nell’auto che lo porterà a Palazzo Pirelli, dove dovrebbe tenere un discorso.

MAJORINO: “MI DIMETTO DA EUROPARLAMENTARE, RESTO IN REGIONE” – ”La vittoria della destra è netta. Io mi dimetto da parlamentare e resto in Regione”. Così Pierfrancesco Majorino durante il punto stampa dopo le prime proiezioni del risultato elettorale in Lombardia. ”Io -ha detto- mi dimetto da europarlamentare e continuo in Consiglio regionale”.

VIMINALE – Prosegue lo spoglio per le elezioni regionali in Lombardia. Quando sono state scrutinate 3.998 sezioni su 9.254, in base ai dati del Viminale, Attilio Fontana, governatore uscente e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, è al 56,32%, mentre Pierfrancesco Majorino, del centrosinistra, è al 32,79% e Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo Polo, è all’9,35%.

DATI AFFLUENZA – Affluenza al 40% alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Il dato nazionale definitivo del Viminale, relativo ai 1.882 comuni al voto, attesta un netto calo rispetto alle precedenti elezioni del 2018, quando era stata al 70,63%.

Affluenza al 37,20% nel Lazio. Il dato, relativo a tutti i 378 comuni al voto, conferma il netto calo della partecipazione rispetto alle ultime elezioni regionali del 2018, quando era stata del 66,55% E’ Roma il capoluogo di provincia che ha registrato la più bassa partecipazione al voto nel Lazio: in città l’affluenza si è fermata al 33,11%, poco sotto il dato della provincia, che è del 35,18%. E’ Frosinone la provincia che invece ha registrato la partecipazione più alta, al 44,86%, seguita da Viterbo al 44,09, Rieti al 43,74%, Latina al 39,74% . Affluenza al 41,67% in Lombardia. Il dato relativo a tutti i 1.504 comuni al voto, conferma anche qui il netto calo della partecipazione rispetto alle ultime elezioni regionali del 2018, quando era stata del 73,11%.