Referendum al 20% in Trentino, petizione popolare in Consiglio provinciale: 459 firme consegnate

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

459 cittadini chiedono sia portata in Consiglio provinciale, entro il 30 aprile 2019, la proposta minimale in tema di democrazia diretta, frutto del negoziato condotto nella scorsa legislatura

Trento – E’ il tema posto da una petizione popolare, depositata giovedì mattina a palazzo Trentini, con la consegna al presidente del Consiglio provinciale del testo e delle relative firme (230 sono state raccolte on line). Sei rappresentanti del comitato Più Democrazia in Trentino hanno potuto illustrare l’iniziativa, accompagnati anche dal consigliere provinciale primo firmatario del ddl 2/XVI, il testo che ripropone appunto la proposta minimale di cui sopra, con il tema del quorum 20% per i referendum provinciali.

La petizione chiede anche di considerare i proponenti del disegno di legge di iniziativa popolare risalente alla XV legislatura come interlocutori di riferimento su questo tema, e ciò a prescindere dalla decadenza ufficiale di quel ddl; ancora, chiede alla Provincia di confrontarsi con i proponenti in merito a qualsiasi intervento che possa alterare in senso peggiorativo la proposta minimale negoziata.

Durante la mattinata sono stai riepilogati i momenti più importanti di una battaglia in corso da ormai 7/8 anni, avviata con il disegno di legge popolare del 2013, sottofirmato anche da consiglieri di maggioranza e di minoranza, ma mai approdato poi alla discussione d’aula.

La referente del comitato è stata dura nell’affermare che quel disegno di legge “fu sabotato” e che “la democrazia rappresentativa trentina si sottrasse al suo compito”. Ci fu un negoziato sul documento – è stato detto oggi – e nel 2018 si pervenne a un testo minimale ma condiviso con la Giunta provinciale. “Purtroppo neppure quella proposta fu portata in Consiglio e di fatto il ddl fu suicidato”.

Ora inizia nuova fase, con il ddl 2/XVI già all’esame della Prima Commissione consiliare e programmato per una discussione in aula a fine maggio. Il presidente del Consiglio provinciale ha detto che ricorda il grande sforzo prodotto dal comitato promotore negli anni scorsi e che ritiene doverosa la discussione in aula, dove ciascuno si assumerà il proprio pezzetto di responsabilità.