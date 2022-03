Recuperato sul Cevedale uomo caduto in un crepaccio: è grave

E’ stato recuperato domenica sera verso le 20 lo scialpinista finito in un crepaccio sul Cevedale poco sotto l’altipiano sul quale sono disposti i tre cannoni a memoria della Prima Guerra Mondiale a quota 3.300 metri

NordEst – L’uomo caduto nel crepaccio avrebbe usato un fischietto per chiedere aiuto. Il recupero dell’uomo non è stato facile. In un primo momento era intervenuto l’elicottero di soccorso Pelikan 1 che poi aveva ceduto il passo al Pelikan 3.

Al lavoro anche il soccorso alpino della zona e la Guardia di finanza. L’uomo, dopo oltre quattro ore, è stato recuperato e portato all’ospedale di Bolzano, dove versa in gravi condizioni.

In breve

Due donne, entrambe 22enni di origini croate e senza fissa dimora, sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Trento per un tentato furto in abitazione. È accaduto venerdì 25 marzo, quando un cittadino ha allertato i militari segnalando movimenti sospetti da parte delle due giovani nei pressi di un condominio di via Fratelli Fontana.