Posted on

I circa 1.100 tetti in cemento-amianto che secondo una stima sono ancora presenti in Alto Adige saranno sottoposti nelle prossime settimane ad una valutazione oggettiva a cura dell’Agenzia provinciale per l’ambiente in collaborazione con il Servizio Igiene e salute pubblica dell’Azienda sanitaria e con il Consorzio dei Comuni per verificarne lo stato e la possibile […]