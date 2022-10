Quirinale, entrano nel vivo le consultazioni. Autonomie: ‘Orientati al no fiducia’ (VIDEO)

Il presidente del Senato: “Colloquio cordiale”. Dalle 12 l’incontro con i partiti. Si chiude domani alle 10.30. Centrodestra andrà unito. Al Colle i presidenti delle Camere. Poi il Gruppo per le Autonomie: Unterberger, ‘Orientati al no sulla fiducia’

NordEst – “E’ chiaro che che visto l’esito delle elezioni è giusto che Giorgia Meloni sia incaricata Presidente del Consiglio”, ma, per quanto riguarda la fiducia “il nostro orientamento è quello di votare contro perché devono dimostrarci un cambio di atteggiamento ma non è ancora detta l’ultima parola e decideremo anche in base ai ministri”. Unterberger (Autonomie) chiarisce: “Non abbiamo paura che possano toccare la nostra autonomia, che è ancorata a trattati internazionali ed ha rango costituzionale. Ma dipende anche da tutto il clima, non è tema solo di disposizioni. Ogni giorno c’è un problema pratico cui trovare una soluzione. E’ diverso se trovi un governo che apprezza l’autonomia locale o è totalmente centralista. Questa è la problematica di cui abbiamo paura nella prossima legislatura”, conclude.

Le prime consultazioni

Al via le consultazioni al Quirinale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo Governo. Il primo ad arrivare è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Si terminerà con la delegazione del centrodestra, che verrà ricevuta venerdì in mattinata.

Segui la diretta dal Quirinale

LA RUSSA – “Un colloquio molto cordiale, è sempre molto emozionante stare con il Presidente”, ha commentato la seconda carica dello Stato lasciando il Quirinale dopo l’incontro durato un quarto d’ora.

FONTANA – Alle 11 è stata la volta del presidente della Camera, Lorenzo Fontan. Il colloquio è durato circa un quarto d’ora l’incontro. Alla termine Fontana ha lasciato il Quirinale senza rilasciare dichiarazioni. Le consultazioni sono quindi proseguite con l’incontro alle 12, con la delegazione del Gruppo delle Autonomie del Senato, seguito dal Misto.

Dopo la telefonata con il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, riprende il Misto della Camera, quindi, a seguire, Alleanza Verdi-Sinistra, il Terzo Polo, Movimento 5 stelle, Pd. Venerdì infine, saliranno al Colle, in un’unica delegazione, i partiti del centrodestra. Dopo questo ultimo incontro, Mattarella potrà trarre le sue prime conclusioni e salvo sorprese, convocare al Quirinale il presidente del Consiglio incaricato.