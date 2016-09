Prodotti fiemmesi in vetrina sabato 1 e domenica 2 ottobre: debutta anche la “Desmontegada de le Vache”

Torna il Festival Europeo del Gusto di Predazzo, con numerose iniziative in programma

Val di Fiemme (Trento) - La ferrovia continua ad essere il tema caratterizzante della terza edizione del Festival Europeo del Gusto di Predazzo, in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre in Val di Fiemme. Viaggiando a bordo di treni veri ed immaginari, in attesa che l’idea del ritorno della ferrovia nelle Dolomiti si avveri, si parlerà di ecologia, agricoltura, gastronomia e paesaggi. Protagonisti saranno i prodotti locali, trentini e di altre regioni italiane, che hanno come punto in comune le antiche linee ferroviarie.

All’interno del Festival anche il classico appuntamento della Desmontegada de le Vache (delle mucche ndr), che quest’anno si rinnova con tante gustose attività complementari, come l’Aperitreno, che vanno ad aggiungersi a laboratori per bambini, shoow cooking, mercati a km 0 e menù che rendono omaggio all’autunno. Dopo l’anteprima di venerdì 30 settembre con la visita guidata al Caseificio Sociale di Predazzo, con assaggio del famoso Puzzone, il programma entrerà nel vivo sabato con l’inaugurazione del Festival, prevista a Predazzo alle 9.30 in piazza S.S. Filippo e Giacomo.

A seguire l’Aperitreno, un suggestivo aperitivo sui vagoni attraverso il centro storico di Predazzo, il convegno “Quali ferrovie per le Dolomiti”, un laboratorio del formaggio per i bambini, uno show cooking e un concerto serale in piazza. La giornata di domenica sarà invece caratterizzata dalla Desmontegada de le Vache di Predazzo.

Info: www.visitfiemme.it