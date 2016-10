Primiero, “Only The Brave 2016″: Taufer, Rocca e Fedrizzi sul podio. Tra i Corpi vincono i Permanenti (CLASSIFICHE)

Nuova formula con partenza dal “Brolo” di Mezzano e molti più iscritti da tutto il Trentino nell’edizione 2016 della gara in nottura dei Vigili del fuoco

Mezzano (Trento) - Successo riconfermato con partenza dal “Brolo”, la piazza di Mezzano, per l’evento in nottura, “Only the brave”, organizzato dai Vigili del fuoco di Mezzano in collaborazione con il Distretto di Primiero. L’evento ha lo scopo di stimolare i Vigili del Fuoco a migliorare la propria preparazione fisica e, soprattutto, il proprio rapporto con l’autorespiratore, strumento essenziale per l’interventistica odierna. Stando a recenti studi, i Vigili del Fuoco hanno una preparazione insufficiente per affrontare in tranquillità e sicurezza interventi impegnativi.

Indossare l’autorespiratore, non solo per la gara ma anche per le prove e gli allenamenti, contribuisce ad aumentare il livello di preparazione. I partecipanti si allenano infatti da mesi con determinazione, vivendo questa competizione come forma di educazione alla costante preparazione fisica necessaria per l’attività interventistica.

Vince San Martino di Castrozza

Alessandro Taufer di San Martino di Castrozza con il tempo di 45’13″.1 ha vinto l’impegnativa salita fino a San Giovanni, davanti ad Alessandro Rocca (45’18″.39) dei permanenti di Trento, mentre il terzo posto è andato a Gabriele Fedrizzi di Malè (45’24″.3). Dominio dei permanenti di Trento nella classifica dei Corpi, davanti a Strigno e Mori.

Alla gara in notturna, per renderla simile ad un intervento in emergenza, hanno preso parte 150 Vigili del Fuoco in rappresentanza delle province di Trento, Bolzano, Belluno, Venezia, Verona, Pavia e Roma. Resistenza, concentrazione, corretta respirazione e volontà di raggiungere l’obiettivo sono gli elementi che hanno caratterizzano questo spettacolare evento, che ancora una volta si riconferma di successo per l’intero Distretto di Primiero.

