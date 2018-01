Primiero San Martino di Castrozza, Numerosi interventi del 118 sulle piste. Mercoledì intervento notturno dell’elisoccorso. Malore fatale in Val di Fassa

Connect on Linked in

Grande lavoro in questi giorni per i sanitari del 118 sulle piste da sci. Ecco i principali interventi locali: quattro sciatori caduti in poche ore

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Giornata di grande lavoro quella di mercoledì 3 gennaio sulle piste da sci ai piedi delle Pale.

In particolare si segnalano alle 10.20 di mercoledì mattina 3 gennaio, la caduta di un 51enne, soccorso in seguito ad una caduta sulle piste di San Martino di Castrozza e trasportato in ospedale a Feltre. Poco più tardi, verso le 11.30, stessa dinamica per un 57enne trasferito anche in questo caso al Santa Maria del Prato a Feltre, senza gravi conseguenze.

In seguito ad una caduta, poco prima delle 13 di mercoledì 3 gennaio i sanitari hanno soccorso due sciatori, rispettivamente di 22 e 64 anni. Sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Feltre.

In tarda serata invece, a Primiero, intervento in notturna dell’elisoccorso alla piazzola di Transacqua, per un sanitario.

Altri interventi per cadute si registrano anche nella giornata di giovedì 4 gennaio, data la presenza di molte persone sulle piste durante questi giorni festivi. L’invito degli operatori del 118 e delle forze dell’ordine in pista, è a prestare la massima attenzione, ma soprattutto a non avventurarsi in pericolosi fuoripista.

In breve

Malore fatale in pista in Val di Fassa – Malore fatale sulle piste giovedì mattina nell’area del Ciampac in Val di Fassa. Morto per arresto cardiaco un turista molisano di 37 anni. Lungo il tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori, purtroppo vano. Sul posto anche eliambulanza e polizia.