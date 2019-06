Primiero, Lago della Noana: i Pescatori invitano a fare attenzione al “salmerino alpino”

Connect on Linked in

La sperimentazione dell’introduzione del salmerino alpino (Salvelinus alpinus) nel lago Noana, iniziata nell’autunno 2017, sta ottenendo degli ottimi risultati

Primiero (Trento) – “I pesci introdotti, della misura di 6-9 cm – spiega il presidente dell’Associazione Pescatori di Primiero, Mario Scalet – , hanno già raggiunto, in un anno e mezzo, lunghezze superiori ai 30 cm. Si pensi che le trote fario, di pari età, raggiungono i 20 cm.

L’obiettivo della sperimentazione è che il salmerino si riproduca naturalmente in loco, come avviene già per la trota fario, che nel tardo autunno abbandona il lago e risale il torrente Giasinozza per deporre le uova. Il Salmerino alpino è considerato un relitto glaciale e quasi del tutto scomparso dal Primiero. E’ presente solo nei laghi di Bocche e Iuribrutto.

Recentemente- continua Scalet – è stato introdotto anche nel lago di Reganel (Associazione Pescatori del Vanoi). Per questo, l’Associazione invita tutti i i pescatori, che frequentano il lago Noana, a prestare la massima attenzione alle catture di Salmerino alpino. E’ vietata la detenzione in base all’art.6 comma d) del Regolamento associativo. Deve essere liberato prontamente, prestando la massima attenzione nella slamatura. Se la boccata è profonda, si deve tagliare la lenza”.

Il salmerino alpino

Assomiglia molto alla trota, appartenendo alla stessa famiglia (Salmonidi). Si distingue per:

1.- l’assenza di denti sul vomere (palato dei pesci);

2.- pinne ventrali aranciate e bordate di bianco;

3.- assenza di punteggiatura rossa sui fianchi.