Primiero, giovane fuori pericolo dopo l’incidente dei giorni scorsi

Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti nei giorni scorsi a Siror per un incidente stradale

Primiero (Trento) – Si è risolto fortunatamente senza gravi conseguenze per il giovane conducente di una polo, l’incidente avvenuto nei giorni scorsi nei pressi del ponte di Siror, a Primiero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Primiero e carabinieri per i rilievi di legge. Indagini in corso sulle cause che hanno provocato l’uscita autonoma di strada in piena notte.

Elisoccorso a Primiero

Elicottero a Primiero nei giorni scorsi per alcuni interventi sanitari in valle, come documentano le immagini di Stefano Taufer.

Purtroppo però, non sono stati ancora risolti i problemi ai ponti radio del 118 locale, che provocano disservizi nelle comunicazioni con Trento, per i sanitari ma anche per tutto il sistema della protezione civile locale.

Un guasto che dura ormai da diversi mesi in valle, che si aggiunge alle già note problematiche del numero di emergenza 112, ancora trasferito sul feltrino, per le chiamate da mobile.