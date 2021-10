Posted on

Intervistato dall’Adnkronos Salute, il direttore di Rianimazione del San Raffaele risponde ai colleghi: “Ho dichiarato, e lo ripeto, che ‘il virus è clinicamente inesistente’. Non ho mai affermato che il virus è mutato” NordEst (Adnkronos) – “E’ veramente strano constatare che la verità porti alla contrapposizione tra scienziati. Questo non è bello per chi ci ascolta. Ho […]