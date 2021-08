Primiero, auto contro muro a Siror: due feriti e disagi al traffico. Tre interventi dell’elicottero in mattinata (VIDEO)

Per cause in corso di accertamento un turista romano è finito con la propria auto contro il muro a bordo strada, domenica pomeriggio verso le 16. In mattinata 3 interventi dell’elicottero a San Martino di Castrozza

Siror (Trento) – Sanitari del 118 con 2 ambulanze e 15 vigili del fuoco con 5 mezzi, mobilitati domenica pomeriggio verso le a Siror, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un turista romano che scendeva da San Martino di Castrozza a bordo di una mercedes, è andato a sbattere con la sua auto contro il muro a bordo strada. Immediati sono scattati i soccorsi con i sanitari intervenuti in zona con automedica e ambulanze, per prestare le prime cure ai due passeggeri del mezzo, estratti dall’auto dai volontari dei vigili del fuoco di Primiero. Dopo le prime cure, i due feriti sessantenni, sono stati trasferiti in ambulanza al Santa Maria del Prato in codice rosso, in prognosi riservata.

Elisoccorso a San Martino di Castrozza

Giornata di grande lavoro per l’elisoccorso in tutto il Trentino con moltissimi interventi sanitari. Domenica mattina, l’elicottero è stato chiamato al rifugio Velo della Madonna per un primo malore. Dopo il recupero, il paziente 50enne è stato trasferito all’ospedale di Borgo Valsugana.

In tarda mattinata doppio intervento dell’eliambulanza anche al rifugio Colverde a San Martino di Castrozza per un secondo malore e poco dopo lo stesso elicottero è atterrato nei pressi dell’Alpe Tognola, per un trauma non grave, in seguito ad una caduta.

Guarda il video

L’elisoccorso al rifugio Colverde e di seguito l’intervento dei vigili del fuoco di Primiero sull’incidente a Siror (di Stefano Taufer)

In breve

Molti incidenti in tutto il Trentino nela giornata di domenica. Fra i più gravi, quello che ha coinvolto un padre, di 44 anni, e sua figlia di 16 anni. Sono caduti in moto per diversi metri in un torrente in Val Lorina, nella Valle del Chiese. A Storo invece, è stato soccorso in gravi condizioni un motociclista di 57 anni, che si è schiantato durante una gara di motocross.