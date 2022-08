Primiero, Mucche cadono nel burrone: elicottero in azione a Malga Venegiota (VIDEO)

Grande lavoro dei vigili del fuoco volontari, giovedì pomeriggio, con il supporto del veterinario, del gruppo Saf e dell’elicottero. Due le mucche recuperate: una ancora viva, una seconda purtroppo deceduta in seguito ad una grave caduta

San Martino di Castrozza (Trento) – Intervento particolarmente complicato in una zona molto impervia, giovedì pomeriggio, nei pressi di malga Venegiota nel comune di Primiero San Martino di Castrozza.

In un’area molto difficile da raggiungere, ha operato l’elicottero giunto da Trento, con il supporto del veterinario, del team Saf e con il grande lavoro dei volontari dei vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, come documentano le immagini.

Purtroppo però, una delle due mucche coinvolte nell’incidente, ha riportato ferite molto gravi, ed è deceduta in seguito alle ferite riportate. E’ stata recuperata con il supporto del velivolo dei vigli del fuoco. Nessuna grave conseguenza invece per l’altra mucca, che è rientrata senza particolari problemi, grazie all’assistenza del veterinario intervenuto in zona.

L’intervento dell’elicottero