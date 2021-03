Prime visite nelle Rsa del Trentino: bufera sulla presidente Parolari

E’ stata la stessa presidente a comunicarlo sui social

Trento – “Comunico – scrive su facebook la presidente Upipa, Francesca Parolari – che nella serata di lunedì 8 marzo 2021 sono stata sfiduciata dal Consiglio di Upipa per aver sostenuto il progetto di riapertura della visite ai familiari, in contrasto con quello che era stato stabilito nella riunione dei soci il 15 febbraio. Sono orgogliosa di aver concluso questa esperienza con il risultato più bello: quello di aver permesso agli ospiti di incontrare i parenti”.

Upipa ha riaperto in via sperimentale – sole per vaccinati – cinque strutture: Cavedine, Avio, Nomi, Mori e Povo. Protocolli rigidi e accessi prenotati. “Finalmente si torna alle relazioni vere – dice il direttore Dal Bosco – ed è possibile grazie al vaccino”. In Rsa, i contagi sono crollati.

Il protocollo è rigido: percorso obbligato, mascherina ffp2 e guanti monouso. Il personale rimane nelle vicinanze per ogni necessità. Ma ora, dice il direttore Livio Dal Bosco, l’urgenza è donare agli ospiti un sorriso mancato da troppo tempo.

L’incontro è riservato a vaccinati o guariti dal Covid. E così, da luoghi da proteggere a ogni costo, diventano quelli più sicuri. Nelle Rsa quasi del tutto immunizzate, i contagi sono crollati.