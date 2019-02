Primarie PD 2019, A Primiero confronto tra i candidati alla segreteria provinciale: domenica 17 febbraio alle ore 11 Sala Ex Azienda elettrica Fiera

Connect on Linked in

Appuntamento da non perdere per conoscere i candidati alla segreteria provinciale PD del Trentino

Primiero (Trento) – L’incontro sarà moderato da Sergio Frassinelli, attuale Coordinatore del Circolo Valli di Primiero e Vanoi. I candidati Alessandro Dal Ri e Lucia Maestri, si presenteranno leggendo brani letterari, intervallati da pezzi musicali.

L’evento si svolgerà presso la sala ex Azienda elettrica, primo piano, in via Terrabugio, 18 a Fiera di Primiero. Seguirà un pranzo, per conoscere meglio e più da vicino i due candidati in corsa.