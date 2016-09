Premio scientifico dell’Alto Adige, candidature entro il 31 ottobre

In palio 15mila euro per progetti che interessano l’archeologia, le scienze naturali, il multilinguismo e il multiculturalismo





Bolzano – Scadono il 31 ottobre i termini per presentare le candidature al premio scientifico dell’Alto Adige (Foto USP)

A partire dall’anno 2013, in virtù della legge sulla ricerca e l’innovazione e del piano pluriennale dedicato a questo settore, la Provincia di Bolzano assegna dei premi a giovani ricercatori e ricercatrici, allo scopo di sostenere e incentivare le loro attività. Si tratta del premio scientifico dell’Alto Adige, con una dotazione di 15mila euro, e del premio di ricerca dell’Alto Adige per giovani ricercatori. I due risconoscimenti vengono assegnati ad anni alterni, e per quanto riguarda il 2016 è il turno del premio scientifico dell’Alto Adige. “Si tratta di un riconoscimento – spiega il presidente e assessore all’economia Arno Kompatscher – ai risultati raggiunti e alla carriera scientifica di scienziate e scienziati di chiara fama, la cui ricerca si è concentrata su ambiti di interesse per l’Alto Adige”.

Le tematiche principali, infatti, sono quelle definite dal programma provinciale per la ricerca e l’innovazione, ovvero energia e ambiente, tecnologie agroalimentari, tecnologie alpine, trattamenti di cura naturali e tecnologie medicali. Di sicuro interesse, però, anche il contributo offerto in settori quali l’archeologia, le scienze naturali, il multilinguismo, il multiculturalismo, la scienza della formazione e la biomedicina. I candidati con un curriculum di ricerca di almeno 15 anni possono presentare le proprie domande via mail entro il 31 ottobre al Servizio ricerca e università della Provincia di Bolzano (innovazione.universita@provincia.bz.it).

Il vincitore sarà scelto da una giuria internazionale che include ricercatori e professori universitari rappresentanti dei principali enti di ricerca di Alto Adige, Trentino e Tirolo. Il bando completo e il modulo di candidatura sono a disposizione sul portale web della Provincia all’indirizzo www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1031448