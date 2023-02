Agricoltura: in Trentino produzione olio a +15,3% nel 2022

In Trentino nel 2022 la produzione di olive è stata elevata, e si attesta sulle 2.975 tonnellate

Trento – Lo stesso vale per la produzione di olio, con 456 tonnellate e una resa media del 15,3%, più elevata rispetto al 2020, quando era stata del 12,7%. Lo riporta la Fondazione Edmund Mach, in occasione della terza giornata tecnica olivicola, organizzata in collaborazione con l’Università di Verona, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia e l’Istituto agrario e forestale di Nova Gorica.

L’estate calda e asciutta e la prolungata siccità nei primi mesi dell’anno non hanno compromesso la produzione olivicola, mentre il caldo ha frenato lo sviluppo della mosca olearia, che in primavera era iniziato in modo molto aggressivo.