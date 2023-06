Bolzano, precipita per 300 metri durante un’escursione, morta 62enne

La vittima è Helga Meraner Giuliani di Appiano. L’escursionista è inciampata e caduta in un dirupo mentre saliva sul sentiero 523 Göllersteig con una comitiva. Molto conosciuta in paese perché impegnata come presidente nell’associazione teatrale San MIchele

Bolzano – Durante un attraversamento esposto in prossimità del rifugio Oltradige la donna, Helga Meraner Giuliani di Appiano, è scivolata precipitando per circa 300 metri: un volo spaventoso che non le ha lasciato scampo.

La donna è caduta all’improvviso – forse per un inciampo – senza riuscire ad aggrapparsi a nulla e cadendo molto più in basso in un punto impervio che i soccorritori hanno raggiunto con difficoltà. Ad intervenire il soccorso alpino di Caldaro, la guardia di finanza e l’elisoccorso Pelikan 1. Quando hanno raggiunto l’escursionista per lei, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche il soccorso spirituale per aiutare la comitiva che era con lei in gita a superare lo shock. Comunità di Appiano in lutto, dove la donna era molto conosciuta.