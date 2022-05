Precipita da una roccia nel Bellunese e chiama il 118: lo trovano senza vita sul Picco di Roda

Posted on

E’ accaduto sulla via Aurelia all’altezza di Capalbio NordEst – L’ex ministro Altero Matteoli è morto in un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto sulla via Aurelia all’altezza di Capalbio. Matteoli era stato estratto dalle lamiere dell’auto in fin di vita: i medici hanno tentato di rianimarlo sul posto ma non c’è stato nulla da […]