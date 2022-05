Furti in casa a NordEst: arrestati tre albanesi

Si tratta di tre uomini di 40, 33 e 23 anni, sono stati arrestati dai carabinieri Cavalese per furto in abitazione. Colti in flagranza con refurtiva e attrezzi da scasso

NordEst – I Carabinieri di Cavalese hanno arrestato tre cittadini albanesi pregiudicati, dopo un difficile inseguimento sulla statale 48 in Val di Fiemme. Li hanno trovati in possesso di arnesi da scasso nonché denaro, gioielli, capi di abbigliamento probabilmente refurtiva.

L’inseguimento è nato dopo le indagini degli uomini dell’arma che hanno controllato decine di ore di filmati delle telecamere di sorveglianza nelle valli di Fiemme e Fassa, indagini che hanno portato a identificare una lancia Delta come auto collegata ai numerosi furti in case e alberghi avvenuti nella zone nei mesi scorsi. I tre, che provengono dalla provincia di Parma, sono ora reclusi in carcere a Trento con l’accusa di furto e tentato furto in abitazione continuato in concorso.