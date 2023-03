Prato allo Stelvio: trattore si ribalta, morto pensionato

Posted on

Voto a giugno, è possibile? Polveriera Pd, Renzi sotto attacco NordEst – Massimiliano Fedriga è il nuovo governatore del Friuli Venezia Giulia. Lo stesso Bolzanello lo ha chiamato per complimentarsi per la sua vittoria. “Ho appena sentito Massimiliano Fedriga al telefono e mi sono complimentato per il risultato che ha ottenuto, io ora starò all’opposizione con lo spirito di […]