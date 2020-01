Poste e disservizi, il caso di Primiero e la situazione nelle Valli trentine in Consiglio provinciale

Trento – Dopo le numerose segnalazioni giunte nei giorni scorsi al nostro giornale online sui disservizi all’Ufficio postale centrale di Fiera di Primiero ma anche in altre valli periferiche e dopo alcuni articoli sulla stampa locale, ora la questione arriva in Provincia.

Il consigliere provinciale di M5S, Alex Marini – da sempre vicino alle problematiche delle Valli trentine – ha presentato infatti in questi giorni, una interrogazione sulla “Carenza di personale negli uffici postali del Trentino”.

“La mia interrogazione – spiega il consigliere provinciale Alex Marini (nella foto) – nasce da una constatazione semplice: è molto grave che negli ultimi tempi l’ufficio postale di Fiera di Primiero sia stato ridotto ad operare con 2 sole persone al servizio dell’utenza e non vorrei che questo modello finisse con l’essere esportato al resto del Trentino. Le poste sono uno dei presidi che da sempre garantisce servizi a tutta la popolazione del Paese e rispetto ad un tempo hanno assunto un ruolo sempre più complesso nella vita delle persone, visto che svolgono ormai anche un’importante attività finanziaria. I disagi e i disservizi scaricati sui cittadini e sul personale stesso non sono né giustificabili né accettabili, tanto più che di recente ci sono state solenni promesse di potenziamento dei servizi e di sostegno alle aree meno popolate del territorio. Servono risposte immediate e chiare da parte della Provincia, che deve prendere posizione in maniera decisa con Poste Italiane “.