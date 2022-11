Furioso incendio a Lamon: in fiamme la Locanda Ponte Serra

Dalle 5 di martedì mattina 8 novembre, un vasto incendio ha interessato la storica Locanda ‘Ponte Serra’ a Lamon nel Bellunese, a pochi chilometri dal vicino Trentino. Evacuati alcuni ospiti presenti nella struttura. SS50 temporaneamente chiusa da e per Feltre. Deviazioni in zona verso il Tesino

Notizia in aggiornamento

NordEst – Un incendio di vaste proporzioni ha interessato martedì 8 novembre, la storica Locanda Ponte Serra, da poco completamente ristrutturata. Sul posto sono stati mobilitati vigili del fuoco dal Veneto e dal vicino Trentino. In azione in zona, i vigili del Distaccamento di Feltre, Belluno e Bassano, il Corpo di Primiero con Piattaforma e Autobotte Cafs con 8 vigili, i volontari di Castello Tesino con Autobotte e 6 vigili, Tezze Valsugana con Autobotte e 6 vigili.

Ospiti evacuati

Evacuati gli ospiti che stavano dormendo da parte del personale che è riuscito a svolgere, assieme ai primi vigili del fuoco, l’intera operazione in modo ordinato. Non si registrano feriti. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sprigionate da una camera al secondo piano e poi si sarebbero propagate lungo la struttura in legno dell’ultimo piano.

Strada chiusa per pericolo crolli

La ss50 del Grappa e passo Rolle è stata chiusa temporaneamente in località Ponte Serra, per consentire le operazioni di spegnimento del rogo e per pericolo crolli. Deviazione via strada della “Roa” per raggiungere da Primiero/Fiemme il Tesino. Nelle immagini, la lunga coda di mezzi creatasi in zona, sulla ss50 da e verso Feltrino, poco dopo le 5.30 di martedì.