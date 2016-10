Aiut Alpin Dolomites: Bilancio interventi per la stagione estiva 2016

Oltre 300 interventi in Alto Adige, 25 in Trentino e 19 nel Bellunese

NordEst - Durante la stagione estiva AIUT ALPIN DOLOMITES è stato operativo, come da convenzione con l’amministrazione della Provincia e della Sanità, dal 11 giugno fino al 09 ottobre 2016.

In questo periodo sono stati effettuati 386 interventi di elisoccorso, la maggior parte furono emergenze per il recupero di escursionisti in montagna e alpinisti (126 i casi). Il resto per incidenti in altre attività di tempo libero, lavoro, su strade, emergenze sanitarie e ricerche.

• Suddivisione interventi per province:

Alto Adige 342; Trentino 25, Belluno 19

• Totale persone soccorse: 401, di cui 187 emergenze sanitarie, 148 ferite;

44 illese; 22 decedute (15 a seguito di emergenze sanitarie,7 a seguito di traumi vari).

• Nazioni delle persone soccorse:

o Italia 265 (di cui Alto Adige 169, Trentino 6, Belluno 5)

o Germania e Austria 112

o altre Europa e oltre oceano 24

Aiut Alpin Dolomites sottolinea la buona collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, la Centrale Provinciale d’Emergenza e la HELI Elisoccorso Alto Adige.

Un grazie particolare va ai volontari del Soccorso Alpino, ai piloti, verricellisti, medici anestesisti e tecnici di elicottero, che ogni giorno hanno svolto il servizio di pronto intervento presso la base Pontives.

Un ulteriore grazie va inoltre a tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito a rendere possibile il servizio a favore degli infortunati. Chiediamo a tutti i concittadini, che riconoscono il valore civile del nostro volontariato, di continuare nel loro aiuto, perché solo attraverso questa solidarietà possiamo proseguire ad assistere le persone che necessitano di soccorso in montagna e altrove.

Il servizio Aiut Alpin Dolomites riprenderà il 3 dicembre 2016 per la stagione invernale.