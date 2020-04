Pian del Cansiglio, apre il cantiere del Giardino Botanico Alpino

Con l’arrivo della bella stagione e delle prime fioriture, apre il cantiere del Giardino Botanico Alpino di Veneto Agricoltura in Pian Cansiglio dove si lavora per la salvaguardia della biodiversità alpina

NordEst – La cura delle piante rientra tra le azioni non differibili previste dall’emergenza per Covid-19. In pratica, l’attuale condizione emergenziale impone alla comunità scientifica, e soprattutto ai responsabili di Orti e Giardini Botanici, un grande sforzo per assicurare le cure necessarie al mantenimento, più che alla fruizione, delle proprie collezioni che, a differenza ad esempio di quelle dei musei, sono vive e richiedono dunque speciali attenzioni.

Tra queste strutture, il Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni” di Pian Cansiglio, gestito da Veneto Agricoltura, presenta una delle più significative collezioni dell’intero arco Alpino. Per questo motivo, anche le semplici attività di manutenzione assumono un’importanza naturalistica e storico-culturale essenziale per la salvaguardia del prezioso patrimonio vegetale che vi è conservato e spesso non più recuperabile altrove.

Proprio in questi giorni, nel Giardino Botanico di Pian Cansiglio è stato aperto il cantiere di lavoro stagionale, ovviamente nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza imposte dall’attuale emergenza sanitaria (distanziamento fisico, mascherine di protezione, turnazione per l’accesso ai locali, ecc.).

Gli operai stagionali di Veneto Agricoltura si occuperanno delle attività necessarie alla sopravvivenza degli habitat naturali presenti, della cura delle specie autoctone e degli endemismi, del posizionamento dei cartellini botanici e dei pannelli informativi, del controllo generale del buono stato delle strutture e della vegetazione, del mantenimento del cotico erboso, del controllo delle infestanti e della pulizia dei percorsi di visita.

Ad oggi, purtroppo, non è ancora possibile comunicare la data di apertura al pubblico della struttura, che normalmente avviene verso la fine di maggio, e neppure confermare l’avvio delle tante iniziative proposte nell’ambito dell’ormai “storica” manifestazione Cansiglio Estate. Ciononostante, Veneto Agricoltura si sta preparando per accogliere al meglio i visitatori che amano la natura e la bellezza dei fiori.