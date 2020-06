Pescatore muore fulminato in Val di Sole

Posted on

In Trentino produzione stabile a 533mila tonnellate, in Alto Adige 1,064 milioni (-5,6%) Bolzano – Si terrà dal 24 al 26 novembre alla Fiera di Bolzano la decima edizione di INTERPOMA 2016, la fiera internazionale della coltivazione, conservazione e commercializzazione della mela. In arrivo 461 espositori (di cui 159 dall’estero) su un’area di 25mila metri. […]