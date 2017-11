Passo Rolle, consegnati i lavori per la demolizione dell’albergo: ecco le foto storiche della struttura alpina

Connect on Linked in

Con l’atto ufficiale della “consegna dei lavori” da parte di Patrimonio del Trentino S.p.A., sono cominciati questo pomeriggio gli interventi di demolizione dell’albergo “Passo Rolle”. Saranno inoltre realizzati un marciapiede e alcuni parcheggi. Alla firma dei documenti, con i rappresentanti dell’azienda che lavorerà, erano presenti l’assessore provinciale alle infrastrutture e ambiente Mauro Gilmozzi, il presidente di Patrimonio del Trentino s.p.a. Mario Agostini, il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli e il presidente del Parco Paneveggio – Pale di San Martino Silvio Grisotto; unanime la soddisfazione per l’avvio dei lavori, condivisa anche dal presidente della Comunità di Primiero Roberto Pradel

Passo Rolle (Trento) – Patrimonio del Trentino S.p.A., su indicazione della Provincia, aveva acquisito l’albergo “Passo Rolle” abbandonato, fatiscente e reale problema per la sicurezza dei cittadini che si trova sul valico.

L’acquisizione era funzionale all’eliminazione del degrado e alla messa in sicurezza dell’area, anche attraverso la rettifica della sede stradale, la realizzazione di un marciapiede per i pedoni e di alcuni posti di parcheggio. L’abbattimento, si sottolinea, pone rimedio ad uno stato di degrado inaccettabile per un’area di questa qualità ambientale.

Il progetto complessivo per l’area è quello di demolire il compendio, rettificare il tratto di strada interno all’abitato di Passo Rolle (Lotto 1) e successivamente, su parte dell’area rimasta libera, realizzare un parcheggio (Lotto 2).

Patrimonio del Trentino affida i lavori

Con una procedura di gara ha affidato, il 24 novembre scorso, i lavori relativi al Lotto 1, demolizione e rettifica della strada, al Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. di Trento. Ad eseguirli sarà la consorziata Cooperativa Lagorai di Borgo Valsugana. Per la demolizione dell’albergo ci si aspetta la conclusione entro il periodo di Natale.

Tra cronaca e storia/Ecco com’era l’albergo

In breve

Strada Rolle, Gilmozzi incontra amministratori: aperture alla soluzione via Busa Bella – Dopo il via libera al cantiere per la demolizione, l’assessore provinciale Mauro Gilmozzi si è recato nel tardo pomeriggio di martedì, in Comunità a Primiero, per incontrare sindaci e amministratori locali. Al centro dell’attenzione il nuovo progetto di variante stradale a passo Rolle. Nei giorni scorsi, l’assessore aveva illustrato pubblicamente l’opera vincitrice di una selezione pubblica, avvenuta nei mesi scorsi. Oggi – dopo le prime osservazioni del Parco Naturale e di altre realtà – la Provincia ha incontrato nuovamente gli amministratori del territorio presentando le varie ipotesi sul tavolo, dati alla mano. Aperture al progetto di variante stradale via Busa Bella sono arrivate da alcuni amministratori presenti. Mentre altri hanno suggerito di approfondire anche l’ipotesi di un tunnel aperto.