Posted on

Guarda le originali immagini girate da Stefano Taufer dell’atterraggio del velivolo dell’Arma ai piedi delle Pale San Martino di Castrozza (Trento) – L’elicottero dei Carabinieri è atterrato domenica mattina nella piazzola di Prà delle Nasse a San Martino di Castrozza. Immagini non comuni, visto che in zona non è facile poter assistere all’atterraggio del velivolo dell’Arma, […]