Pasqua Primiero, Vanoi, Mis: auguri dei parroci e orari celebrazioni locali

Tutti gli orari delle celebrazioni nelle chiese del territorio e gli auguri di Pasqua dei parroci

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – “Scegliamo anche noi in questa Settimana Santa, Gesù. Con la sua Parola ci prende per mano, ci accompagna in ogni momento. Con la forza della Confessione e dell’Eucarestia ci rialza, ci dona fiducia, ci rende capaci di perdono, di una carezza, di farci carico di chi è più nel bisogno. E così, a nostra volta, come piccoli specchi dell’amore di Dio, riusciamo a illuminare gli ambienti in cui viviamo con parole e gesti di vita, testimoniando la speranza e la gioia di Gesù. Specchi d’amore con parole e gesti di vita per le persone più vicine e più care, ma anche nelle amicizie, nei rapporti di buon vicinato, fino a concretizzarsi in quelle reti di solidarietà che danno vita alle nostre comunità (…)”, scrivono il parroco don Giuseppe con d. Bepi, d. Carlo, d. Giampietro, d. Silvio e il diacono Alessandro nel loro messaggio pasquale.

“Quel monito sulla facciata della scuola di Canal San Bovo: ‘No all’indifferenza!’

mi inquieta tantissimo – sottolinea invece don Augusto – anche perché l’hanno scritto i nostri ragazzi. Corro il rischio di vivere nel mondo come spettatore, abituato a vedere sullo schermo succedere tante cose: guerre con i venditori di armi che le fomentano, centinaia di fratelli disperati che continuano ad incrementare il conclamato cimitero del mar Mediterraneo, ingiustizie, soprusi, violenze fisiche e psicologiche, distruzione, morte. (…) É Gesù la nostra Pasqua e celebrarla significa passare con Lui e grazie a Lui: dall’indifferenza al farsi carico, responsabilizzarsi; da un “di più di me” ad un di più di noi; dal considerare quello che sono e che ho, compresi gli affetti, una proprietà ad accogliere il tutto con la libertà propria dei figli di Dio, quale dono da condividere”.

Gli orari della settimana Santa

Lunedì di Pasqua 10 aprile 2023, come da tradizione,

ORE 10.00: SANTA MESSA A SAN SILVESTRO