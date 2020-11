Vanoi, Colori e sapori d’autunno: a Ronco l’Orto Yoga segue il ritmo della Natura (VIDEO)

Con Marina di Orto Pendolo e Katiuscia di Haipule

Ronco (Trento) – Yoga e meditazione nel ritmo della Natura nella sua piena espressione dell’autunno, la stagione in cui agricoltura e ayurveda lavorano sulla bellezza dei colori della natura, la maturazione di frutta e verdura, il calore, l’aria, l’apertura, l’immensità della luce, i profumi.

L’agricoltura è profondamente legata alle fasi lunari e alle costellazioni, il cielo riflette la terra o è la terra a riflettere il cielo? Secondo alcune leggende siamo fatti di polvere di stelle. Esercizi di yoga ed esperienze dell’aura, il nostro riflesso luminoso. Ecco la storia di Marina Fontana (nella foto in alto) e dell’Orto Pendolo a Ronco, nella valle del Vanoi.

Per contattare l’Orto Pendolo di Ronco: tel. 347 / 099 45 56 o su facebook

Orto Yoga e ritmo della natura (VIDEO)

La promozione nel Vanoi

“A causa della pandemia Covid-19 – spiega Marco Felici (nella foto), presidente del Consorzio turistico, non si sono potute svolgere la maggior parte delle manifestazioni anche nel Vanoi. Abbiamo comunque pensato come Consorzio e Pro Loco di tenere alta l’attenzione sulla Valle con una specifica promozione su alcune riviste e realizzando alcuni filmati dedicati agli eventi gastronomici del Vanoi grazie alla collaborazione con lo chef cooking Gian Mario Scalet.

Si è anche pensato alla valle e a chi la frequenta, posizionando in alcuni siti interessanti del Vanoi, alcune ‘Chaise longue’ in legno per godersi in tranquillità un po’ di silenzio e scorci di panorama, ristrutturando le bacheche di benvenuto con la collaborazione della squadra ” Azione 19″, ma anche sostituendo le frecce direzionali su alcuni importanti percorsi locali: “Peschedasda”, “Craspamagna” e “Sentiero delle Erbe”. Il posizionamento della segnaletica – conclude Felici – è stato fatto con l’aiuto di Volontari e della squadra “Azione 19″ che ringraziamo per la preziosa collaborazione”.