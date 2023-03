Orso aggredisce un 39ennne in Val di Sole. Presidente Fugatti scrive a Ministro

Era a passeggio con il suo cane, è stato portato in ospedale. Si chiama Alessandro Cicolini, di 39 anni, fratello del sindaco di Rabbi. Probabilmente dovrà essere operato

Val di Sole (Trento) – L’uomo aggredito dal plantigrado in Trentino è Alessandro Cicolini, 39 anni, fratello del sindaco di Rabbi, Lorenzo Cicolini. “Era in montagna con il cane, da solo”, ha confermato il primo cittadino. “L’orso lo ha attaccato al braccio e alla testa”. L’escursionista è comunque riuscito mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Cicolini è stato portato in ospedale a Cles, dove probabilmente dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessore all’agricoltura e foreste, Giulia Zanotelli, stanno seguendo gli approfondimenti legati al caso.

Fugatti scrive al Ministro Piantedosi

“Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro all’ambiente, Pichetto Fratin – comunica il presidente Fugatti – con l’impegno di tenerlo costantemente aggiornato e l’invito ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso”.