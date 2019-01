La “SuperLuna rossa” incanta il NordEst

Connect on Linked in

Guarda le immagini girate lunedì mattina 21 gennaio nel mondo

NordEst – La notte della luna rossa è trascorsa, regalando a molti appassionati uno spettacolo unico. E’ stata l’unica eclissi lunare totale del 2019. Milioni di persone in tutte il mondo si sono riunite sotto il cielo notturno per osservare la luna tingersi di rosso in un’affascinante “Luna di sangue” e apparire leggermente più grande e luminosa rispetto al solito trovandosi al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Questo le ha fatto guadagnare la definizione di “Superluna”.

La prossima eclissi totale di luna visibile in tutte le sue fasi non si verificherà fino al 20 dicembre del 2029. Tuttavia, se non ne avete ancora abbastanza, il 2019 ha molto in serbo per tutti coloro che adorano le osservazioni celesti con tanti eventi importanti. Nella fattispecie, per quanto riguarda le eclissi, dalla Superluna di sangue di oggi, 21 gennaio, all’eclissi solare totale di luglio, ecco i fenomeni solari e lunari da non perdere assolutamente nel 2019:

2 luglio: eclissi solare totale

16 luglio: eclissi lunare parziale

26 dicembre: eclissi solare anulare

Guarda le immagini della ‘SuperMoon’ da virtual telescope

Per approfondire:

