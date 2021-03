Così il vice presidente della Provincia di Trento Mario Tonina, che ha incontrato gli attivisti dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) del Trentino in occasione del 13/o sit-in dell’associazione davanti del palazzo della Provincia, in piazza Dante a Trento.

“Su orsi come M49 non si può lavorare e non si può puntare ad una convivenza, e noi non libereremo esemplari problematici sul territorio. Siamo invece aperti alla possibilità di trasferimenti in parchi o aree protette adeguate”, ha aggiunto Tonina, rispondendo alle domande degli animalisti. I portavoce dell’Oipa locale, Ornella Dorigatti e Marco Ianes , hanno chiesto a Tonina di avviare un confronto per analizzare alcune proposte di convivenza con i grossi carnivori.