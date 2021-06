Orienteering, Anna Pradel e Sebastian Inderst sono i nuovi campioni italiani Long

Nella Relay of the Dolomites, Primiero rispetta la tradizione a Collepietra (Bolzano). Riccardo Scalet (42.32 Park World Tour Italia S.S.D.) e Anna Pradel (45.46 U.S. Primiero A.S.D.) avevano già vinto nei giorni scorsi anche nella Middle Distance a Pian del Cansiglio (Belluno)

NordEst – Anna Pradel (01.33.08 US Primiero) e Sebastian Inderst (PWT Italia 01.39.46 ) sono i nuovi campioni italiani Long distance che ci sono svolti oggi a Collepietra (Bolzano). Dopo alcuni anni di imbattibilità cade così il record di Riccardo Scalet (01.41.13) che si piazza al secondo posto. Per il trentino non è stata una buona giornata e la sua presenza è stata in dubbio fino all’ultimo per un’indisposizione. Completa il podio Mattia Debertolis (US Primiero 01.42.26). Credit: Fiso.org.

Anna Pradel ha invece dimostrato di essere la più in forma del lotto battendo un’altra delle protagoniste di stagione, Viola Zagonel (01.35.36 POL. ‘G. MASI’) e Anna Caglio (01.35.39 POL. BESANESE). La brianzola è stata l’autentica sorpresa di giornata, riscattando così la squalifica nella Staffetta tricolore del Cansiglio. La prova femminile aveva visto partire bene Francesca Taufer, in testa nella prima parte, poi Anna Caglio e nel finale l’ha spuntata Pradel.

La gioia passa dalle parole di Anna Pradel, giovanissima della Valle di Primiero che ufficialmente è ancora Junior essendo nata il 17-11-2001: “La vittoria è stata una sorpresa anche per me. Venivo da una settimana piena di impegni che mi aveva assorbito molto. Evidentemente avevo ancora energie. Quella odierna era una Long molto filante dove non si poteva fare la differenza sulle scelte, ma con il fisico. Sono molto felice perchè, come ho detto, non mi aspettavo di vincere, ma lo tutto quello che viene va bene. Il futuro: “Sono riuscita a liberare uno slot di tempo per i Mondiali Junior a settembre in Turchia e questo mi rende felice. Anche in quel caso cercherò di dare il massimo”.

Il vincitore della Men Elite, Inderst: “Fisicamente mi sentivo molto bene, un bel sollievo dopo la Long di una settimana fa dove non avevo avuto buone sensazioni. Purtroppo ho commesso un grosso errore sulla tratta lunga, dove ho perso il contatto con la carta prendendo un carbogel. Una lezione preziosa per il futuro. Per fortuna è andato tutto bene. Sono molto contento del risultato, era da molto che aspettavo il primo titolo individuale“.

Relay of the Dolomites all’Us Primiero

Nella Relay of the Dolomites a Collepietra. L’US Primiero (Debertolis, M.Corona, P. Gaio, A. Pradel, G. Zagonel) ha vinto la Staffetta con un grosso vantaggio sulla Pol. Masi. La prova ha visto partire in testa la formazione di Francesco Mariani (Ori Pergine 2), ma poi la solidità della compagine primierotta è emersa con una leadership che non è mai parsa in discussione. Da sottolinare l’importante rimonta dei secondi classificati della Pol Masi (Curzio, Lambertini, Ognibene, V.Zagonel,Tenani) che sono riuisciti a recuperare in termini di posizioni ben 3 posti. Da segnalare che gli emiliani erano scesi fino al 13° posto.

Sul traguardo è stata una grande volata generale per il podio con un momento molto emozionante e che ha visto lo svizzero Ren perdere una scarpa senza però fermarsi. Bene anche Agorosso (Raas, Pellegrino Tecco, Pellegrino Tecco, Pozzebon, Caraglio) che si è piazzato al terzo posto. Quarti i ragazzi del GS Pavione e quinti quelli dell’ASCO Lugano dopo una gara da protagonisti in cui hanno occupato il 2° posto nella 2^ e 3^ frazione.

La parola dei vincitori spetta ad Andrea Gobber: “Siamo felicissimi, una bella gara in cui Anna Pradel e Giacomo Zagonel hanno fatto la differenza. Confermarsi è sempre più difficile. Eravamo presenti con ben 6 squadre e quindi come società la soddisfazione è enorme. Vuol dire che il gruppo è coeso e sta lavorando bene e anche Primiero 2 ha lottato fino alla fine ed è una bella novità per noi”.