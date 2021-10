Operaio precipita da ponteggio e muore a Lavarone: secondo infortunio in due giorni in Trentino

Posted on

Un libro per EUSALP curato dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Arge Alp Trento – La Provincia autonoma, in particolare il dipartimento affari istituzionali e legislativi, diretto da Fabio Scalet componente del comitato direttivo di Arge Alp, ha curato la redazione della pubblicazione ‘Un libro per EUSALP – Arge Alp presenta la strategia macroregionale […]