Operaio 59enne muore in una segheria in Trentino. Infortunio anche a Bellamonte

L’uomo, 59 anni, era nato in Polonia e era residente a Ledro. Infortunio sul lavoro a Bellamonte, boscaiolo colpito da un cavo

Tiarno di Sopra (Trento) – Un uomo di 59 anni nato in Polonia e residente a Ledro è morto questa mattina in un incidente sul lavoro che si è verificato verso le 10.45 in una segheria di Tiarno di Sopra, in Trentino. Pare che la vittima sia stata travolta da un muletto, ma gli accertamenti sono in corso. Si svolgerà nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Bogdan Rodzinka, l’operaio 59enne di origini polacche deceduto in un incidente sul lavoro questa mattina in una falegnameria di Tiarno di Sopra, in Trentino.

Secondo i primi rilievi, l’operaio sarebbe stato investito e trascinato da un muletto carico di un bancale di legname guidato da un suo collega. L’autopsia è stata disposta da pm di turno, Fabrizio De Angelis, per chiarire se un eventuale malore possa essere stata una concausa dell’accaduto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari, anche la polizia locale Alto Garda e Ledro e l’Uopsal, che proseguirà le indagini. L’operaio lascia la moglie e tre figli.

Infortunio anche a Bellamonte

Un boscaiolo di 25 anni, dipendente di una ditta altoatesina residente a Lauregno, è rimasto ferito al volto e al collo, colpito dal cavo di una teleferica. Sul posto oltre ai sanitari è intervenuto il soccorso alpino, perché la zona dove si è verificato l’incidente è particolarmente impervia. Il ferito è stato portato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.