Tragedia nella notte al lago di Lamar in Trentino: auto finisce nel lago, muore il 42enne Simone Depaoli

Attorno alle 22.50 di domenica, l’uomo è finito con la propria automobile nel lago di Lamar in Trentino

Trento – Nel grave incidente ha perso la vita Simone Depaoli, 42enne trentino. Era appena uscito da un locale ai Laghi di Lamar e stava rincasando.

Per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la strada provinciale 18 per tornare verso Monte Terlago, dove risiedeva, al km 8 ha perso il controllo della vettura che dopo varie carambole sulla parte rocciosa, sugli alberi vicini e sul guard-rail, è precipitata nel lago Santo, dopo un volo di 7 metri circa.

Immediati sono scattati i soccorsi sul posto. Sono arrivati sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Terlago, di Cadine e Sopramonte e il corpo permanente di Trento con i sub. Verso le 3 di notte, in fondo al lago, è stato trovato senza vita lo sfortunato 42enne. Indagano i carabinieri di Mattarello e quelli della Valle dei Laghi. Lutto in zona per la scomparsa del giovane.