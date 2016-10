“Only The Brave”, torna sabato 8 ottobre a Mezzano la Gara notturna dei Vigili del fuoco (VIDEO)

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Mezzano, in collaborazione con il distretto di Primiero, organizza sabato 8 ottobre la 2° edizione di “Only The Brave”, una giornata dedicata alla protezione delle vie respiratorie e alle tematiche relative agli autorespiratori, sensibilizzandone all’uso, con una gara in salita notturna riservata ai Vigili del Fuoco, unica nel suo genere nel panorama nazionale del settore

Mezzano (Trento) - L’evento ha lo scopo di stimolare i Vigili del Fuoco a migliorare la propria preparazione fisica e, soprattutto, il proprio rapporto con l’autorespiratore, strumento essenziale per l’interventistica odierna. Stando a recenti studi, i Vigili del Fuoco hanno una preparazione insufficiente per affrontare in tranquillità e sicurezza interventi impegnativi.

Indossare l’autorespiratore, non solo per la gara ma anche per le prove e gli allenamenti, contribuisce ad aumentare il livello di preparazione. I partecipanti si allenano infatti da mesi con determinazione, vivendo questa competizione come forma di educazione alla costante preparazione fisica necessaria per l’attività interventistica.

La giornata avrà il suo culmine con la prova in salita lungo strade e sentieri di montagna, indossando questo dispositivo. La gara – alla quale parteciperanno 180 Vigili del Fuoco in rappresentanza delle province di Trento, Bolzano, Belluno, Venezia, Verona, Pavia e Roma – sarà in notturna, per renderla così più simile ai normali interventi dei Vigili del Fuoco, caratterizzati sempre da scarsa visibilità.

La partenza della gara sarà da Piazza Brolo, nel centro di Mezzano, e potrà essere seguita in diretta dal maxischermo. I Vigili del Fuoco dovranno indossare nel più breve tempo possibile l’autorespiratore e cambiare velocemente la bombola a metà percorso. Resistenza, concentrazione, corretta respirazione e volontà di raggiungere l’obiettivo sono gli elementi che caratterizzano questa spettacolare gara.

Guarda il Video dell’edizione 2015