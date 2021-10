Olimpiadi 2026, nominati i rappresentanti del Coordinamento Trentino

Posted on

Soccorso alpino ed elicottero in azione domenica pomeriggio Lago di Calamità (Trento) – Elisoccorso in azione domenica pomeriggio verso le 14 per la caduta di una scialpinista in zona “Pisorno” a quota 2.100 metri. La sciatrice, si sarebbe procurata una frattura ad un ginocchio. Immediato l’intervento in zona dell’eliambulanza con verricello per recuperare la persona […]