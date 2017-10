NUE 112 inattivo da mobile a Primiero: l’assessore Mellarini risponde al Consigliere Fugatti: “Accordo con Carabinieri Feltre in attesa di soluzione definitiva”

Print This Post

L’assessore provinciale Tiziano Mellarini, ha risposto in questi giorni all’interrogazione del consigliere provinciale della Lega, Maurizio Fugatti, in merito ai problemi relativi al Numero Unico 112 a Primiero

Trento – Sembrano quasi risolti, i problemi legati alle chiamate da cellulare da Primiero, verso la Centrale Unica di Emergenza 112. E’ quanto emerge dalla risposta della Provincia di Trento, all’interrogazione presentata dal consigliere Maurizio Fugatti.

Per il momento è stata adottata una soluzione temporanea in collaborazione con i Carabinieri di Feltre, ma presto dovrebbe arrivare anche l’accordo definitivo con Ministero e Regione Veneto, per risolvere la problematica.

La risposta dell’assessore Mellarini

“Il territorio del Primiero – si legge nella risposta dell’assessore competente – possiede una configurazione telefonica sotto il prefisso 0439 appartenente al distretto di Feltre.

Gli uffici competenti della Provincia autonoma di Trento avevano già provveduto ad informare il ministero dello sviluppo economico, organismo competente per l’iter e l’organizzazione del sistema di risposta alle emergenze sul territorio nazionale, al fine di chiedere una soluzione tecnico operativa che permettesse alla centrale del 112 di Trento di essere immediatamente in rete con tutte le chiamate provenienti dal Primiero, anche per quelle provenienti da telefonia mobile.

Le chiamate provenienti dalla rete di telefonia mobile vengono deviate alla centrale dei carabinieri di Feltre in quanto la rete fa riferimento al distretto di Feltre, dove il numero 112 risulta ancora collegato ai Carabinieri.

La prima soluzione – spiega la Provincia – prevede l’autorizzazione del Ministero a configurare i 5 comune trentini interessati (compresi nel Distretto 0439) in modo che tutte le chiamate effettuate (anche da mobile) vengano inoltrate alla centrale 112 Trento .

La seconda soluzione prevede che a fronte di un accordo tra Provincia di Trento e Regione Veneto, tutte le chiamate dal distretto 0 4 3 9 convergano verso la centrale 112 . Per entrambe le soluzioni si prevede la necessità di un nulla osta del Mistero per lo sviluppo economico.

Attualmente in attesa di una soluzione definitiva del problema, è stata individuata una strada temporanea che prevede la collaborazione dei Carabinieri di Feltre nel trasferire con tempestività, tutte le chiamate d’emergenza sanitaria provenienti dal Primiero alla centrale operativa per l’emergenza sanitaria di Trento”.