Nova Levante, operaio cade dal tetto: grave. Weekend tragico sui monti bellunesi

Incidente sul lavoro questa mattina alle ore 8.30 a Nova Levante, dove un operaio è caduto dal tetto di un edificio. In questo ultimo fine settimana sulle montagne del nordest quasi cento gli interventi del Soccorso alpino

Bolzano – L’uomo ha riportato gravi ferite. Stando alle prime informazioni l’operaio è caduto da un’altezza di 6 metri, riportando un politrauma. E’ intervenuto l’elicottero di soccorso di Trentino emergenza con i sanitari. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sono intervenuti anche l’ambulanza della Croce bianca, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aperto indagini sulla dinamica dell’incidente.

In breve

Weekend tragico in montagna nel Bellunese. Week-end tragico in montagna. Marco Clerico, escursionista piemontese di 59 anni, ha perso la vita mentre stava scalando il Monte Civetta nelle Dolomite bellunesi con una gita organizzata dal Cai di Peveragno (Cuneo). Era il vicepresidente del Cai di Peveragno e con alcuni amici del Club alpino italiano era in gita sociale nel Bellunese: Sul posto è intervenuto l’elicottero di Bolzano, che ha recuperato il corpo. In questo ultimo fine settimana sulle montagne del nordest quasi cento gli interventi del Soccorso alpino. Sabato aveva perso la vita, precipitando dal sentiero all’imbocco delle gallerie del Lagazuoi, Eugenio Glorialanza, 68enne romano. Assieme alla moglie stava percorrendo il sentiero a monte delle Gallerie, quando è scivolato per un centinaio di metri. Il suo corpo è stato individuato dall’elicottero del soccorso alpino.