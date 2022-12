“Noi Siamo i Veci”: 15 storie per raccontare i 150 anni degli Alpini, ex sieghe Imèr sabato 17 dicembre alle 20

Quindici storie in cui lo spirito di fratellanza, il valore del sacrificio e l’orgoglio diventano protagonisti indiscussi. Un viaggio nella memoria raccontando personaggi, episodi e motti significativi, dalla fondazione del corpo Alpino

Imèr (Trento) – Paolo “Gibba” Campanardi presenta – in collaborazione con i gruppi Ana del Primiero Vanoi – “Noi siamo i veci”, 15 storie per raccontare i 150 anni degli Alpini. Il colore grigio-verde della divisa e la penna nera rendono riconoscibile ogni alpino. Ma dietro questi elementi c’è molto di più: emergono valori importanti come la lealtà, il coraggio e l’altruismo.

Paolo Campanardi, noto a tutti come Gibba, da sempre coltiva una grande passione per il corpo degli alpini (pur non avendo fatto il servizio militare, con suo sommo rimpianto), ha letto numerosi diari di eroici battaglioni e negli ultimi otto anni ha percorso migliaia di chilometri sulle montagne dell’Alto Garda ricercando tracce e testimonianze dei fatti avvenuti durante la Grande guerra.

Su e giù per i canaloni, lungo le trincee scavate con sudore e fatica, Gibba ha persino usato le latrine dei soldati e dormito nei loro ricoveri per provare quantomeno a immaginare cosa realmente abbiano potuto passare quegli uomini durante la guerra e come questo abbia cambiato per sempre il loro modo di interpretare la vita. Nel 2022 gli alpini celebrano i loro centocinquant’anni e con questo libro Gibba ha voluto dedicare loro un viaggio nella memoria raccontando personaggi, episodi e motti significativi, dalla fondazione del corpo nel 1872 alla missione in Afghanistan, passando per le imprese dei mascabroni e per il tragico disastro del Vajont.

Quindici storie in cui lo spirito di fratellanza, il valore del sacrificio e l’orgoglio diventano protagonisti indiscussi. Non ci resta che controllare l’equipaggiamento, allacciare gli scarponi e chiudere lo zaino, prima di metterci in marcia in questo percorso lungo un secolo e mezzo.