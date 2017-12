Neve e vento, allerta meteo sull’Italia: da lunedì fiocchi diventano pioggia con il “Foehn” alpino

Connect on Linked in

Neve, pioggia, ma anche raffiche di vento e mareggiate. Maltempo durerà fino a lunedì

NordEst – Italia sotto la minaccia del maltempo dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, con bollettini meteo di condizioni avverse e conseguente allerta dal giallo all’arancione in diverse regioni, dal Nord alle isole.

Una nuova perturbazione atlantica, con contributo di aria fredda continentale, farà infatti il suo ingresso dalla mattina di domani sulle regioni nord-occidentali del nostro Paese. Si estenderà poi su tutte le regioni del Nord e su parte del Centro, dando luogo a precipitazioni localmente intense, anche nevose fino a bassa quota sul settentrione, con progressivo rinforzo della ventilazione fino alle regioni del centro.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’allerta meteo

L’avviso prevede, dal mattino di domenica, nevicate al di sopra dei 200-400 metri e con sconfinamenti fino a quote di pianura, su Valle d’Aosta, in estensione a Lombardia, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sui settori alpini e prealpini e con quota neve in graduale rialzo a partire dalla serata di domenica, specie sulle regioni centro-orientali. Previste, inoltre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, dal pomeriggio, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Marche, in estensione a Veneto, Umbria e Lazio, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato sui bacini di levante in Liguria, sulla Toscana nord-occidentale e in Emilia-Romagna su tutti i bacini emiliani e sulla pianura e bassa collina emiliana occidentale. L’allerta gialla sarà su restanti settori dell’Emilia-Romagna, su parte della Toscana appenninica centrale e sulla Calabria tirrenica centro-settentrionale.

Ecco, nel dettaglio, la situazione nelle diverse regioni:

LIGURIA – Piogge diffuse e rovesci persistenti in arrivo sulla Liguria dove nel levante domani scatterà l’allerta meteo arancione, diffusa dalla Protezione civile e diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo. Da domani un’intensa perturbazione porterà infatti precipitazioni forti fino a martedì, con venti di tempesta, mareggiate intense e gelate diffuse.

L’allerta arancione scatterà dalle 14 di domani fino alla mezzanotte e riguarderà i bacini medi e grandi nella zona lungo la costa da Portofino al confine con la Toscana, compresa tutta la provincia della Spezia e l’entroterra di Valfontanabuona e Valle Sturla. Sui bacini piccoli della stessa zona invece sarà in vigore l’allerta gialla.

Durante tutta la giornata di domani la sala operativa regionale resterà aperta per monitorare la situazione che potrebbe portare rovesci persistenti con cumulate elevate, su un territorio già saturo per le piogge di venerdì.

Dalla serata le precipitazioni dovrebbero andare estendendosi verso il centro ponente, in successiva intensificazione con il passare delle ore. Nell’entroterra inoltre sarà possibile il fenomeno del gelicidio, l’istantaneo congelamento dell’acqua a contatto con il suolo sottozero.

LOMBARDIA – La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche di Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve a partire dalle ore 12 di domani, domenica 10 dicembre, su tutto il territorio regionale.

“Da metà giornata di domani sono previste deboli nevicate ad iniziare su Alpi, Prealpi e Appennino. Tra il pomeriggio e la sera possibili anche sulla Pianura, maggiormente probabili sui settori centro-orientali. Accumuli ovunque generalmente deboli: solo localmente sui settori Prealpini orientali, attorno o lievemente superiori ai 10 centimetri fin sui fondovalle entro la mezzanotte.

Sulla Pianura si potranno raggiungere i 2 centimetri dei settori occidentali fino ai 5 centimetri su quelli centro-orientali. “Già dalla tarda serata possibile passaggio a pioggia mista a neve o pioggia a partire dai settori della Pianura meridionale e Appennino con possibili fenomeni di gelicidio (pioggia che gela al suolo)”.

Lunedì 11 dicembre il tempo sarà perturbato con nevicate diffuse su Alpi, Prealpi e alta Pianura con quota neve in deciso rialzo nel corso della mattinata fino a portarsi gradualmente oltre i 1200 metri.

“Nella notte possibili episodi di gelicidio (pioggia che gela al suolo) specie sulla bassa Pianura centro-occidentale e Appennino”. Le problematiche principali per rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario, oltre le quote segnalate. Anche nelle zone dove i quantitativi di neve saranno contenuti, non si esclude la possibile formazione di ghiaccio.

TOSCANA – Allerta gialla per rischio vento e gelo nelle prossime ore a Firenze: per il ghiaccio le criticità inizieranno stasera alle 20 per concludersi alle 12 di domani, domenica 10 dicembre. L’allerta vento comincerà invece domani a mezzogiorno, per concludersi a mezzanotte.

In arrivo pioggia, vento e ghiaccio e qua e là anche una spruzzatina di neve nel resto della Toscana. La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso infatti alle 13 di oggi pomeriggio un’allerta che vale dalle otto di stasera fino alla mezzanotte di domenica 10 dicembre. Il codice è arancione per Lunigiana, Garfagnana, Mugello ed Appennino, Val Tiberina e Casentino, ma anche per la piana tra Lucca e Pistoia, il bacino di Bisenzio ed Ombrone e la Versilia. Colore giallo nel resto della Toscana.

La maggiore criticità è la pioggia attesa per domani, domenica, a partire dal settore nord-ovest, ovvero Lunigiana, Garfagnana, alto pistoiese ed Apuane. La pioggia è la conseguenza di un’intensa perturbazione nord atlantica in arrivo. Si prevedono fenomeni persistenti e abbondanti sui rilievi, fin dalla mattina, che si intensificheranno nel pomeriggio, quando si allargheranno anche al resto della Toscana ma con piogge sparse e generalmente di lieve intensità, moderate a tratti su Amiata, Casentino, Pratomagno e Val Tiberina.

Sulle aree di nord-ovest i cumulati attesi sono medi abbondanti, tra i 60 e i 70 millimetri, con massimi molto elevati, anche oltre 150 millimetri, sui rilievi esposti al flusso.

Sul resto della regione si prevedono cumulati medi localmente significativi con massimi non elevati, eccetto Amiata e Casentino dove potranno essere superiori, e intensità orarie massime generalmente moderate o a tratti forti sui settori sempre di nord-ovest.

Non è attesa comunque solo la pioggia. Nell’avviso meteo del centro funzionale del settore idrogeolico regionale, elaborato anche sulla base dei dati forniti dal Lamma toscano, si parla pure di vento e ghiaccio.

Nella mattinata di domenica i venti da sud, sud-ovest a partire dalle aree costiere e sui rilievi appenninici si intensificheranno gradualmente e nel pomeriggio si gonfieranno anche in pianura. Sono attese raffiche molto forti sui crinali appenninici e nelle aree a questi sottovento, forti sul resto della regione. Il mare sarà da molto mosso ad agitato nel pomeriggio.

Tra la sera del sabato e la mattina della domenica si potrà formare ghiaccio nelle aree appenniniche interessate dalle recenti precipitazioni.

Quanto alla neve, la previsione rientra nell’andamento della stagione. Ci potranno essere deboli nevicate anche a bassa quota e in pianura, la mattina e fino al primo pomeriggio, su Lunigiana, Garfagnana e, localmente, tra Lucca e Pistoia.

Gli accumuli saranno comunque poco abbondanti o localmente abbondanti. Poi, con il passare delle ore, la quota neve tornerà ad alzarsi verso collina e montagna. La neve potrebbe fare la sua comparsa nell’alto Mugello, Casentino e Valtiberina già oggi, sabato.

LAZIO – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di domani, domenica 10 dicembre, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con rinforzi fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

“Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. – continua la nota – La Sala Operativa Permanente ha diffuso l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza”.

CAMPANIA – Collegamenti a singhiozzo questa mattina nel golfo di Napoli. Tante le corse di aliscafi e traghetti sulle tratte tra Napoli e Sorrento e le isole Ischia, Procida e Capri sospese a causa delle condizioni meteo avverse. Un forte vento sta sferzando le coste della Campania dalle prime ore del mattino e il mare si presenta molto agitato.

SICILIA – A causa delle avverse condizioni meteo, collegamenti a singhiozzo per le isole Egadi in partenza da Trapani

SARDEGNA – Incidente dovuto al maltempo stamani verso le 12 sulla linea ferroviaria tra Borore e Macomer, in provincia di Nuoro. Il forte vento di maestrale che sta spazzando la Sardegna in queste ore ha divelto un cartello pubblicitario sulla statale 131 scaraventandolo sulla linea ferroviaria, dove proprio in quel momento passava il convoglio destinato a Macomer.

Nell’impatto il cartellone ha colpito un finestrino del treno, senza fortunatamente causare feriti tra i passeggeri. Il treno è arrivato a destinazione a Macomer senza ulteriori danni. Rfi ha inviato sul posto una squadra di tecnici per le verifiche del caso. La linea ferroviaria è stata interrotta dalla 12.10 alle 12,50, quando il traffico è stato riaperto.