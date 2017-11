Natale, apre i battenti il mercatino di Trento: visitabile dal 18 novembre al 6 gennaio

Con eventi, spazi per bimbi, associazioni, albero piazza Duomo

Trento – Il Natale di Trento vedrà dal 18 novembre al 6 gennaio il ritorno del mercatino, in piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, ma anche altre iniziative. Piazza Santa Maria Maggiore sarà per i bambini, con la Magica Fabbrica del Natale, dal 18 novembre al 24 dicembre, venerdì pomeriggio, sabato e domenica, e si animerà in tutto il periodo con eventi musicali, culturali e enogastronomici.

Lo stesso in via Suffragio, via Roggia Grande e via Santa Croce. In piazza Duomo ci saranno l’albero di Natale illuminato con giochi di luce e uno dei più famosi presepi del Trentino. All’ingresso di palazzo Thun i piccoli alberi del concorso Natale CreatTivo, tra riciclo e solidarietà. In piazza Dante un presepe in legno degli studenti del Cfp Enaip di Villazzano e dell’Istituto d’arte Vittoria. Le associazioni in via Garibaldi. Il 23 dicembre alle 16 il sindaco farà gli auguri in piazza Duomo. Festa di Capodanno in piazza Duomo e brindisi dei più piccoli in piazza Santa Maria Maggiore nel pomeriggio del 1 gennaio.

In breve

Sono i turisti italiani i maggiori fan dei Mercatini Originali Alto Adige Südtirol a Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno – 8 visitatori su 10 provengono infatti dall’Italia (Alto Adige escluso). Rispetto al 2007/08 è aumentata notevolmente la quota di ospiti arrivati dal sud e dalle isole, Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.

Come era già accaduto nella stagione 2007/08, tra gli ospiti non provenienti dall’Alto Adige prevale la quota di turisti plurigiornalieri (65%) rispetto a quelli giornalieri (35%). I turisti plurigiornalieri si fermano in media 4,2 giorni, e come in passato alloggiano per lo più in hotel. Sono però fortemente cresciuti gli alloggi non commerciali, come le offerte Airbnb.

Come nel 2007/08, l’auto privata e la prima opzione tra i mezzi di trasporto. Treno e autobus hanno tuttora un ruolo marginale. E interessante notare che spesso gli ospiti visitano più mercatini, non limitandosi a uno solo.