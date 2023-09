Attività culturali, nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi in Trentino

Ne beneficeranno le attività che utilizzano la musica a fini rieducativi

Trento – Via libera a “Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l’utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di persone con disabilità”. Il provvedimento risponde alla necessità di attuare le modifiche contenute nella legge 14 del novembre 2022 che ha circoscritto il requisito della qualificazione per specifiche categorie di soggetti beneficiari e per particolari tipologie di contributi.

Con l’occasione si è recepito il regolamento europeo in materia di esenzione di aiuti di Stato per il comparto cultura entrato in vigore con l’inizio dello scorso luglio. Le modifiche saranno applicate a partire dalle domande per la concessione di contributi presentate per l’esercizio 2024.

I beneficiari possono trovare il nuovo testo alla sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento: https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Atti-amministrativi