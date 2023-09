Coppa del mondo Mtb Orientamento a Lavarone: grande doppietta per Fabiano Bettega

Dopo la middle e i successi delle scorse settimane all’estero, grande doppietta di Fabiano Bettega nella gara Long Distance di Mtb Orienteering, a Lavarone in Alpe Cimbra, dove coglie un nuovo successo in Coppa del Mondo. Lo proietta al 3° posto della graduatora generale internazionale

Lavarone Trento) – L’Italia saluta con gioia anche l’8° posto di Luca Dallavalle, in corsa per un podio fin quali alla fine, e poi uscito di scena per un errore. Quella di Bettega è stata una calvalcata trionfale, praticamente primo a tutti gli intertempi. Il 26enne di Imer ha inflitto distacchi abissali agli avversari, i cechi Vojtech Ludvik (+08:14) e Krystof Bogar (+09:22).

Tra le donne primeggia la giovanissima finlandese Kaarina Nurminen, 120:30″, che dopo il secondo posto di ieri è tornata rabbiosamente al successo. Argento alla danese Camilla Soegaard, +4:51″, e 3^ la vincitrica di ieri Nikoline Splittorff, danese, +05:51″. Si è gareggiato in una giornata decisamente autunnale con pioggia e nubi basse e temperature sotto i 20° su un percorso di 31 km per gli uomini (dislivello di 1035 metri con 21 punti di controllo) e 26 km per le donne (dislivello di 650 metri e 19 punti di controllo). Lavarone si conferma luogo dalla grande tradizione orientistica, oltre ad essere centro federale, è stata teatro nel 2014 dei WOC, i Campionati MOndiali di Corsa Orientamento.

LA STORIA: Fabiano Bettega ha storia importante alle spalle che lo ha visto crescere nel corso degli anni nel GS Pavione di Adriano Bettega. Nel 2010 fu protagonista di un pauroso incidente che poteva chiudere anzitempo la sua carriera con una gamba schiacciata sotto la ruota del bus scolastico. Per lui 2 mesi in ospedale ed una lenta riabilitazione che lo aveva portato prima a camminare con le stampelle e poi tornare a gareggiare ad alto livello.

DICHIARAZIONI: Subito Bettega, ancora infreddolito e quasi incredulo per la doppietta. “Una giornata durissima, tra pioggia, freddo e terreno scivoloso. Vincere ancora una volta in casa è stupendo”. Prova quasi estrema quella di Lavarone che ha visto la pioggia cadere battente e continua. Molti i ritirati già dalle prima fasi, scoraggiati dalle salite e dalla nebbia che ad un certo punto è scesa sul tracciato. “Ho corso seguendo il mio piano e cercando di non andare fuori giri. Nelle prime fasi tenevo sotto controllo in ceko Bogar che partiva pochi minuti dopo di me”.

La competizione è risultata essere molto più lunga del previsto, il fango ha reso la velocità decisamente lenta. “Nel finale ho dovuto controllare ogni singola pedalata perchè stavo avendo un principio di crampi”. Fondamentale il piano alimentare. “Avevo con me gel e barrette, ma con questo freddo mi dovevo sforzare sia per bere che per mangiare”.

Ottavo l’altro trentino, Luca Dallavalle che, nonostante l’ottimo piazzamente è sempre molto severo con se stesso. “L’Orienteering è uno sport esigente e nel finale puntavo ancora al 2° posto, Bettega era imprendibile. Proprio quando ho accelerato, sono incappato in un errore. Questo perchè la nostra disciplina richiede una dedizione al 100% ed io in questa fase non sono così concentrato”.

IL CT: Tocca al CT Simone Bettega stilare il bilancio di giornata. “Che dire, i nostri capitani hanno sfoderato una prestazione super, meglio di così era difficile pensare. Per gli altri invece un’importante esperienza di livello internazionale in una giornata difficilissima”.

DOMANI: La rassegna internazionale si chiude domani con la Sprint Mix Relay, gara a squadre che vede al via una donna e 2 uomini. Per l’Italia in gara Iris Pecorari, Luca Dallavalle e Fabiano Bettega. Gli azzurri arrivano all’ultimo giorno sulle ali dell’entusiasmo.

Per gli azzurri sono arrivati i complimenti del Presidente Sergio Anesi e di tutto il Consiglio Federale FISO.

Alla premiazione è intervenuto Giuliano Bertoldi, assessore di Lavarone. La società organizzatrice, l’Orienteering Gronlait di Fabrizio Boneccher, ha dato ancora una volta dimostrazione di grande capacità ad affrontare.

CLASSIFICA:

1 Fabiano Bettega Italian Orienteering Federation FISO 129:34

2 Vojtech Ludvik Czech Orienteering Federation +08:14

3 Krystof Bogar Czech Orienteering Federation +09:22

4 Jeremi Pourre French Orienteering Federation +11:26

5 Armel Berthaud French Orienteering Federation +11:43

8 Luca Dallavalle Italian Orienteering Federation +13:46

DONNE:

1 Kaarina Nurminen Finnish Orienteering Federation 120:30

2 Camilla Soegaard Danish Orienteering Federation DOF +04:51

3 Nikoline Splittorff Danish Orienteering Federation DOF +05:51

4 Gabriele Andrasiuniene Lithuanian Orienteering Federation +07:20

5 Caecilie Christoffersen Danish Orienteering Federation DOF +12:44

ITALIANI:

15 Antonio Mariani Italian Orienteering Federation FISO 147:53 (15) +18:19

16 Riccardo Rossetto Italian Orienteering Federation FISO 148:40 (16) +19:06

18 Iris Aurora Pecorari Italian Orienteering Federation FISO Women 154:35 (18) +34:05

22 Piero Turra Italian Orienteering Federation FISO Men +31:04

27 Matteo Traversi Montani Italian Orienteering Federation FISO +41:22

32 Michele Traversi Montani Italian Orienteering Federation FISO Men +56:37

34 Michael Wild Italian Orienteering Federation FISO Men 10:15:00 189:23 (34) +59:49