Morta anziana dispersa sull’Alpe di Villandro, altre notizie in breve

E’ stata ritrovata morta una donna di 76 anni, dispersa sull’Alpe di Villandro, in Alto Adige

Bolzano - Annelise Kusstatscher, aveva lasciato casa per raccogliere mirtilli nel bosco, ma non aveva più fatto ritorno. Una cinquantina di uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco sono stati impegnati nelle ricerche che nel tardo pomeriggio si sono concluse con il ritrovamento della salma in un bosco, poco lontano da Baita Gasser.

Due settimane fa sull’Alpe di Villandro aveva perso la vita Paolo Russo, maresciallo 35enne del Settimo reggimento Carabinieri di Laives, precipitato durante un’escursione e trovato solo alcuni giorni dopo.

Litiga con il padre e lo accoltella

Trento - Un giovane di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di avere accoltellato questa mattina il padre durante un lite scoppiata a Fiavè. Il ferito, di 66 anni, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale S.Chiara di Trento. Dalle prime notizie non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione, all’origine della lite ci sarebbe la decisione del giovane di non sottoporsi più alle cure all’istituto di igiene mentale di Trento.

Litigio in tarda notte

Caoria (Valle del Vanoi (Trento) - E’ stato trasferito all’ospedale di Feltre, un uomo di 60 anni rimasto ferito domenica notte verso le 2.30 in seguito ad un litigio – sul quale sono in corso accertamenti - avvenuto a Caoria, nel Comune di Canal San Bovo. Lo comunica il 118 Trentino Emergenza segnalando l’intervento sul posto dell’autosanitaria e dell’ambulanza.